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أحمد حلمي لن يخضع للعلاج الكيميائي ويقول: شكراً لدعواتكم

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أحمد حلمي لن يخضع للعلاج الكيميائي ويقول: شكراً لدعواتكم أحمد حلمي لن يخضع للعلاج الكيميائي ويقول: شكراً لدعواتكم

الإثنين 17-11-2014 16:45

بعد إجرائه لعملية استئصال ورم خبيث من العمود الفقري، طمأنت الفنانة منى زكي جمهور زوجها الفنان أحمد حلمي من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد أفصح عنها خلال برنامجه "أخر النهار" الذي يعرض عبر فضائية النهار المصرية، قائلاً إنه تحدث مع منى وطمأنته على حالة أحمد وأكدت له انه استأصل الورم تماماً ولن يخضع لأي علاج كيميائي.
من ناحيته قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي إنه تلقّى رسالة من أحمد حلمي، أكد له فيها أنه بخير وانه خلال أيام سيعود إلى .
وقد كتب حلمي مساء أمس الأحد عبر "فيس بوك" بعد توقف استمر حوالي الشهر " بشكر ربنا انه خلقني .. بشكر ربنا انه أصابني .. بشكر ربنا انه شفاني .. بشكر ربنا انكوا موجودين في حياتي علشان تدعولي".
وأضاف حلمي " بشكر ربنا ثم بشكركم كتير أوي لأن وقوفكم جنبي ودعواتكوا الصادقة اللي كانت بتوصلني كانت سبب حقيقي ورا قوتي أنا الحمد لله كويس".

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سيدتي

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