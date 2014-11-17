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كيف فقد ملحم زين كل هذا الوزن في وقت قياسي؟

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كيف فقد ملحم زين كل هذا الوزن في وقت قياسي؟ كيف فقد ملحم زين كل هذا الوزن في وقت قياسي؟

الإثنين 17-11-2014 18:40

حلّ الفنان ملحم زين ضيفاًعلى السهرة الخامسة من برنامج "يلا نرقص" الذي تقدمه شاشة MTV، وقدّم للمرّة الأولى على المسرح أغنية باللهجة العراقية بعنوان "يا قليبي" وأغنية ثانية بعنوان"وجع الروح" من كلمات نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل.
ولم يرقص ملحم زين، واعتبر نفسه بعيداً كل البعد عن أجواء الرقص، وقال: لا أدبك ولا أرقص أبداً على المسرح، الرقص يحتاج إلى بذل مجهود كبير، ومتطلّبات الراقص أصعب من متطلّبات المغني.
وعندما مازحته مقدّمة الحفل ريتا حايك, وقالت له: ما رأيك بأن أعلّمك الـPaso Doble؟ قال لها بضحكة عالية: أفضّل أن أعلّمك الدبكة البعلبكية.
وكان المفاجىء في إطلالة ملحم فقدانه للكثير من وزنه، ما دفع بالمشاهدين الى كتابة تعليقات مستغربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض هل أجرى ملحم عملية تصغير معدة؟

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سيدتي