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بدر بن عبد المحسن يكتب عن مسيرة الإعلام و جهود الإعلاميين في خدمة الوطن

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بدر بن عبد المحسن يكتب عن مسيرة الإعلام و جهود الإعلاميين في خدمة الوطن بدر بن عبد المحسن يكتب عن مسيرة الإعلام و جهود الإعلاميين في خدمة الوطن

الإثنين 17-11-2014 18:52

أنهى الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن كتابة النص الشعري لأول عمل فني "أوبريت" يتحدث عن مسيرة الإعلام في المملكة ودوره في التنمية الوطنية والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه والذود عنه، وجهود الإعلاميين الرواد القدامى والحاليين، في بناء وتسيير الحركة الإعلامية في المملكة.
ويأتي هذا العمل بمبادرة من الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن ومساهمة منه في إنجاح حفل "الجائزة الوطنية للإعلاميين" المزمع إقامته قريباً.
ويعكف الموسيقار الدكتور عبد الرب ادريس حالياً على تلحين النص والإعداد الموسيقي والفني له، والذي سيشارك في أدائه، ضمن برنامج حفل الجائزة، مجموعة من أبرز الفنانين السعوديين.
وأعرب الأمير بدر بن عبد المحسن عن سروره بالمشاركة بهذا العمل في هذه الاحتفالية الوطنية الفريدة، التي يكرّم من خلالها رموز الإعلام ومبدعيه في شتى مجالاته وفنونه، متمنياً سموه أن يكون هذا العمل الفني في مستوى الحدث وراعيه، وأن ينال رضى وإعجاب الجميع.
من جهته قدّم رئيس مجلس إدارة الجائزة الوطنية للإعلاميين محمد بن نايف البدراني شكره وتقديره للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن على تجاوبه ومبادرته، التي ليست بمستغربة على الشاعر الأمير بدر، فهو الحريص كل الحرص على كل ما يخدم المصلحة الوطنية، وهو القريب من الإعلام والإعلاميين في هذا الوطن، مشيراً إلى أن الجائزة تفخر كثيراً بأن خصّها سموه بهذا العمل الفني المميز والأول من نوعه .
كما قدّم البدراني شكره لوزير الثقافة والإعلام المكلّف الدكتور بندر حجار على ما تجده الجائزة من تشجيع واهتمام ودعم غير محدود لإنجاح حفلها السنوي في كل عام.

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