صولانج نولز تتزوج صديقها آلان فيرجوسون

تزوجت Solange Knowles، شقيقة النجمة العالمية Beyonce، صديقها مخرج الأغاني المصوّرة الأمريكي Alan Ferguson.

وعقدت Solange البالغة من العمر 28 عاماً قرانها على حبيبها Alan، البالغ من العمر 51 عاماً في إحدى الكنائس بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، بحضور 200 شخص من الأهل والأقارب.

وكان من بين ضيوف الزفاف Beyonce، البالغة من العمر33 عاماً، وزوجها المغني الأمريكي Jay Z، وابنتهما Blue Ivy.

يُذكر أنّ هذا الزواج هو الثاني للمغنية Solange Knowles، بعد زواجها الأول، في الـ17 من عمرها، بـ Daniel Smith، الذي أنجبت منه ابنها Julez البالغ من العمر 10 أعوام.

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