حازم إمام: طبيب المنتخب حقنني بالكورتيزون دون علم شوقي غريب

أوضح حازم إمام ظهير أيمن الزمالك أنه تم حقنه بالكورتيزون قبل مباراة منتخب مصر مع السنغال دون علم شوقي غريب المدير الفني للفريق.

واشترك إمام في الشوط الثاني من مباراة الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا والتي خسرها الفراعنة بهدف.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين: "شعرت بآلام في العضلة الضامة، وطلبت من طبيب المنتخب أن يعطيني حقنة مسكنة (الكورتيزون)، بسبب رغبتي في المشاركة بالمباراة بأي شكل".

وأضاف "اتفقت مع طبيب المنتخب على إخفاء الأمر عن شوقي غريب، ولكني اعترفت بالواقعة عقب اللقاء".

وأشار ظهير الزمالك إلى أن أحمد الشناوي حصل أيضا على حقنة كورتيزون لتخفيف الآمه".

وأردف "طالبني طبيب المنتخب بعدم الركض في التدريبات، ولم أشعر بأي آلام وقتها، ولكن عند مشاركتي في اللقاء، تجددت الآلام بعد مشاركتي بدقائق".

وأقر لاعب الزمالك أن طبيب فريقه حذره من تناول المسكنات لما لها من مضاعفات.