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القوات اليمنية تفتح الطريق أمام شاحنات النفط بعد قطعه من قبل مخربين

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القوات اليمنية تفتح الطريق أمام شاحنات النفط بعد قطعه من قبل مخربين القوات اليمنية تفتح الطريق أمام شاحنات النفط بعد قطعه من قبل مخربين

الجيش اليمنى

صرح مصدر عسكري يمنى بالمنطقة العسكرية الثالثة بأن عناصر تخريبية خارجة عن القانون قامت بقطع الطريق أمام قاطرات نقل الغاز والمشتقات النفطية منذ يوم الأحد الماضي من محطة صافر للنفط الى صنعاء في محاولة خلق أزمة خانقة في إمدادات الغاز والمشتقات النفطية في العاصمة ومحافظات اليمن الأخرى.

وقال المصدر في تصريح اليوم أن مقاتلى المنطقة العسكرية الثالثة قاموا بفتح الطريق أمام القاطرات وتعرضوا لهجوم بأسلحة مختلفة من قبل المخربين ومعهم عناصر من تنظيم القاعدة الارهابي،ولكنهم تمكنوا من توجيه ضربات للمخربين وأعادوا فتح أمام حركة الناقلات والسيارات.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع اثنين من عناصر التخريب وإصابة ثالث ، فيما هرب الباقى وتقوم القوات بمطاردتهم.

وأكد المصدر العسكرى أن وحدات المنطقة العسكرية على أتم استعداد في التصدي بكل قوة وحزم للخارجين عن النظام والقانون وعناصر الارهاب والتخريب وكل من يحاول القيام بقطع الطرق وأعمال التخريب لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط أو التطاول على هيبة الدولة.

أ ش أ

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