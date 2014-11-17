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مسيرة يونانية احتجاجا على خطة التقشف الحكومية

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مسيرة يونانية احتجاجا على خطة التقشف الحكومية مسيرة يونانية احتجاجا على خطة التقشف الحكومية

شارك اليوم نحو 40 ألف يوناني في مسيرة احتجاجا على إجراءات التقشف التي أصدرته حكومة أثينا.

وذكرت “يورونيوز” الأمريكية أن المسيرة تتزامن مع ذكرى الانتفاضة الطلابية الدامية ضد النظام العسكري الحاكم في اليونان عام 1973.
> وذكرت الشبكة الأوربية أن المشاركين في المسيرة من العمال والطلاب وأصحاب المعاشات رفعوا الأعلام الحمراء التي تطالب بطرد ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من اليونان، كما توجهوا أيضا إلى مبنى سفارة الولايات المتحدة التي اتهموها بدعم النظام الديكتاتوري السابق في اليونان خلال الفترة بين عامي 1967 و1974 .

وأشارت الشبكة إلى وقوع مصادمات بين المشاركين في المسيرة والشرطة التي اضطرت إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع بعد أن تعرضت للرشق بالحجارة.

وكانت نقابات العمال في اليونان قد دعت إلى تنظيم إضراب عام عن العمل لمدة 24 ساعة في السابع والعشرين من الشهر الجاري احتجاجا على خطة تسريح العمال وإصلاح نظام المعاشات استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

أ ش أ

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