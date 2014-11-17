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فضيجة جديدة في انتظار قطر

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فضيجة جديدة في انتظار قطر فضيجة جديدة في انتظار قطر

أمير قطر وأبنة تميم

نقلت ” آي تي في” البريطانية  أن جريج دايك رئيس الإتحاد الإنجليزي  الفيفا طالب بنشر التقرير الكامل حول نتائج التحقيقات في دفع دولة قطر رشاوي مالية لإستضافة مونديال 2022.

كما هدد راينهارد راوبال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بانسحاب أعضاء “اليويفا”  من “الفيفا”  لعدم نشر التقرير الكامل لنتائج التحقيقات.
> وأوضح راوبال أن عدم نشر الفيفا التقرير الكامل سيكون له رد فعل غاضبة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأكد راوبال عدم حل الأزمة، بمصداقية..فانسحاب اليويفا من الفيفا خيار مطروح مطالبا بنشر لائحة الاتهام التي قدمها  مايكل جارسيا المدعي العام الأمريكي السابق .

جدير بالذكر أن مايكل جارسيا المدعي العام الأمريكي السابق  تولى رئاسة لجنة التحقيق في ملف استضافة قطر ورسيا لمونديال 2022 و2018.

ونفى جارسيا علاقته بالتقرير الذي أصدرته الفيفا بأسمه لتبرئة قطر من تقديم رشاوي لاستضافة المونديال وأكد جارسيا أنه سيطعن على التقرير موضحا أن التقرير غير كامل ويحتاج كثيرا من التوضيحات.

 

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