«اليونسكو» يزور «القاهرة التاريخية» وينتقد التعديات

صرح الدكتور ممدوح الدماطی، وزير الآثار، بأن وفد منظمة اليونسكو والإيكوموس زار منطقة القاهرة التاريخية، يومى السبت والأحد الماضيين، قبل أن يجتمع مساء الأحد مع محافظ القاهرة، وأبدى أعضاء الوفد بعض الملاحظات الأولية حول التعديات ومستوى النظافة، وسوف يصدر تقريره النهائى فى منتصف ديسمبر المقبل.

وأكد «الدماطى» أن الوزارة مستمرة فى جهودها بالتعاون مع محافظة القاهرة وجميع الجهات المعنية للحفاظ على منطقة «القاهرة التاريخية»، واستكمال مشروع التطوير والإحياء العمرانى لها، مشيراً إلی استعداد الوزارة تنفيذ جميع التوصيات التى سوف تطرحها اللجنة الفنية لحماية الموقع، خاصة بعد المشكلات الكبيرة التى تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف أن اليونسكو كانت قد شاركت فى مشروع القاهرة التاريخية منذ نهاية عام 2010 حتى الآن من خلال مشروع الإحياء العمرانى للمنطقة، وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على الموقع العالمى لمصر، ولهذا تم توجيه الدعوة لها لزيارة المنطقة لاستكمال التعاون.

وأوضح: «أعضاء البعثة لمسوا أن هناك حراكاً ربما يكون بطيئاً، لكننا راغبون فى دفعه إلى الأمام، وأن الملاحظات المبدئية لأعضاء البعثة شملت بعض المبانى غير المخالفة لكنها متداخلة مع المبانى الأثرية، ما يتطلب تطويرها لتتواءم مع النسيج العمرانى للمنطقة».

وأشار إلی أن الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، أكد أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات للتخلص من المبانى المخالفة بالموقع وإزالة جميع التعديات، مؤكداً استمرارها فى التعاون مع وزارة الآثار والالتزام بتنفيذ جميع التوصيات التى سوف توضحها اللجنة الفنية لتعود القاهرة التاريخية لسابق عهدها.