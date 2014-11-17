وزارة الدفاع المصرية تسلّم الجيش الصومالي حاويتين من المساعدات

حضر السفير وليد محمد إسماعيل، سفير مصر بمقديشيو، مراسم تسليم المساعدات المقدمة من وزارة الدفاع المصرية، إلى الجيش الصومالي، والتي تضمنت حاويتين من المهمات المختلفة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والصومال.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الاثنين، أن الاحتفال بهذه المناسبة أقيم في ميناء مقديشيو، بحضور وزير الدفاع الصومالي، وعدد كبير من قادة الأفرع الرئيسية بالجيش الصومالي، وأعضاء السفارة المصرية في مقديشيو.

وأكد السفير «إسماعيل»، خلال الاحتفال اهتمام مصر بدعم الصومال في كافة المجالات، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الصومالي، على عمق العلاقات، التي تربط بين مصر والصومال في كافة المجالات، معربًا عن بالغ شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكُل من وزيري «الدفاع» و«الخارجية»، على المساعدات المقدمة للجيش الصومالي.