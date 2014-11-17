“شكرى” يلتقى غدا بنظيره الأمريكى جون كير بلندن

يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى غدا الثلاثاء إلى العاصمة البريطانية لندن قادما من باريس فى اطار الجولة الأوروبية التى استهلها فى وقت سابق اليوم الاثنين وتشمل أيضا العاصمة الدانماركية كوبنهاجن.

ويلتقي شكرى غدا بلندن بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري حيث يتناول معه تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويناقش الجانبان الجهود الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها في مؤتمر القاهرة في هذا الشأن ، فضلاً عن الأوضاع في القدس الشرقية في ظل الممارسات الإسرائيلية الحالية.