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تعيين نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي عميدا لزراعة القاهرة

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أصدر الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، قرارا بتعيين الدكتور هاني الشيمي، أستاذ الكيمياء الحيوية ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، عميداً لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، 3 سنوات مقبلة.

وقال «الشيمي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، فور توليه منصب العمادة، إنه سيتوجه لمباشرة مهام عمله اعتبارا من غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن أول أهدافه هو أن تعود كلية الزراعة إلى دورها في تنمية الزراعة في .

وأضاف «الشيمى»، أنه سيقوم بتشكيل مجلس علماء من جميع كليات الزراعة في مصر، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث الزراعية لوضع خطط ودراسات علمية لخريطة الزراعة في مصر حتى تعود مصر دولة زراعية مرة أخرى.

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