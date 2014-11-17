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إبعاد مدير إدارة جهينة التعليمية عن العمل لارتكابه مخالفات إدارية

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قال عبدالعزيزعطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الإثنين، إن اللواء محمود عتيق، محافظ سواهاج، قد وافق على قرار إبعاد رشدي عبداللطيف خضيري، عن العمل كمدير عام لإدارة جهينة التعليمية، لوجود مخالفات في الإدارة.

وأضاف «عطية»، إنه تم نقل «خضيري» إلى إدارة طهطا التعليمية، للعمل بوظيفته على الكادر، كبير معلمين، مؤكدًا أن قرار الإبعاد جاء توصية من الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بناءًا على العديد من الشكوى المقدمة ضده، لحين الانتهاء والبت في التحقيقات بصدد تلك المخالفات.

وأوضح «عطية»، أن وكيل إدارة جهينة التعليمية سوف يقوم بأعمال مدير الإدارة بجانب عمله لحين الانتهاء من التحقيقات.

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