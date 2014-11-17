ضبط سائقين بحوزتهما 100 ألف دوﻻر مسروقة من سيارة نقل أموال بالمنيا‎

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمركز سمالوط شمال المنيا من إلقاء القبض على سائقين بحوزتهما 100 ألف دولار تم سرقتها من سيارة تابعة لشركة نقل أموال بالقاهرة أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي.

كان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط بتعرض سيارة نقل أموال تابعة لشركة “أمنكو” القاهرة للسطو المسلح، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة مدير البحث الجنائي والعميد عبد الفتاح الشحات والعقيد هشام بشر مفتش المباحث والعميد عوض الدماريسي والنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث سمالوط.

وتمكن الفريق من إلقاء القبض على كُلًا من “شعبان. م – 25 سنة – سائق”، و “مصطفي. ض – 22 سنة – سائق” ومقيمان بالقاهرة وبحوزتهما 100 ألف دولار سرقاها من سيارة نقل أموال بعد أن تتبعا خط سيرها بالطريق الصحراوي الشرقي.

وبمواجتهما اعترفا بارتكابهما الحادث وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة