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أصالة تصور كليب “عايشة على اللى فات” بطريقة ثلاثى الأبعاد بالمجر

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أصالة تصور كليب “عايشة على اللى فات” بطريقة ثلاثى الأبعاد بالمجر أصالة تصور كليب “عايشة على اللى فات” بطريقة ثلاثى الأبعاد بالمجر

اختارت الفنانة أصالة أغنية “عايشة على اللى فات” لتصويرها بتقنية ثلاثية الأبعاد ،وعرضها فى أعياد الكريسماس للدعاية لألبومها “60 دقيقة حياة “، ومن المقررأن  يتم تصوير الكليب فى العاصمة المجرية “بودابست”،ويتولى إخراجه زوجها طارق العريان .

أغنية “عايشة على اللي فات” من  كلمات  مصطفى حسن ، ألحان سامح كريم، وتوزيع  عبد الوهاب الرافعي، ويضم الألبوم 11 أغنية، منها “60 دقيقة حياة”: كلمات  باسم عادل ، ألحان و توزيع  محمد رحيم ، “منازل”  كلمات أحمد مرزوق ، ألحان وتوزيع   محمد رحيم، “بعدك عني”  كلمات  أحمد شتا ،  ألحان  زياد الطويل ، توزيع  أحمد إبراهيم ، “على إيه”  كلمات حسين مصطفى محرم ، ألحان  مدين ، توزيع نادر حمدي ، “مواقف مؤلمة”  كلمات  أحمد الجندي ، ألحان مدين ، توزيع  أحمد عبد السلام ،”أنا حرة” كلمات نورالدين محمد، ألحان مصطفى العسال ، توزيع : محمد العشي ،خانتك الذكريات”،” كلمات  نورالدين محمد ، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشي، “سؤال بسيط”  كلمات ناصر الجيل ،ألحان  محمود الخيامي، توزيع محمد مصطفى، ومن كلمات وألحان  نادر عبدالله  وتوزيع  أحمد إبراهيم  تقدم أصاله أغنيتى “ملهمته الوحيدة” و”مجننى”.

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