“زعزوع” يصدر قراراً بتشكيل مجلس استشارى للتنسيق بين الوزارة والقطاع والخاص

أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا وزاريا بتشكيل مجلس استشاري للسياحة ،يهدف إلى ايجاد وسيلة فعالة ومباشرة لخلق حوار مشترك بين الوزارة والقطاعات الخاصة المعنية بالسياحة لتبادل الاراء والمشورة بينهم وتقديم مبادرات مشتركة من شأنها تعظيم منظومة السياحة والارتقاء بمستواها.

يضم المجلس الهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية وتوفيق كمال رئيس غرفة الفنادق، وسميح ساويرس مدير عام شركة الجونة وحامد الشيتي رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو، ومنير غبور رئيس مجلس إدارة شركة سقارة وكامل أبو على مالك فندق ألف ليلة وليلة وناصر عبد اللطيف مالك فندق ريكيسوس وهشام على رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء واللواء على رضا رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر وناصر ترك نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وناجي عريان نائب رئيس غرفة الفنادق بالأضافة إلى خالد المناوي وأماني الترجمات أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وحدد الوزير اختصاصات المجلس ،في مناقشة واستعراض الموضوعات المطروحة وما يستجد منها على الساحة السياحية، وتقديم الخطط الاستشارية المشتركة بين القطاعين العام والخاص وكذا تحويل الأفكار المتفق عليها إلى إستراتيجية عامة لتعظيم دور السياحة من خلال الترويج للاستثمار علاوة على اقتراح كل وسائل الدعم اللأزمة من الجانبين لتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الترويج السياحي على المستوي الدولي، بالإضافة إلى استخدام العلاقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمنتج السياحي المصري.

وقرر الوزير أن يكون للمجلس أمانه عامة فنية يرأسها الأمين العام ويتولي اختيار معاونين له من العاملين بالوزارة وهيئة التنشيط السياحي لأداء أعمال الأمانة الفنية للمجلس، إضافة إلى عملهم الاصلي وتحديد مهام الأمانة الفنية في التنسيق بين الوزارة والاتحاد، واعداد تقارير متابعة كل شهر عن أعمال المجلس وما صدر من توصيات علاوة على تنفيذ المهام التي تتطلبها أعمال المجلس في اطارتحقيق أهدافه.

كما قرر الوزير أن يتولي الدكتور إبراهيم العشماوي مستشار الوزير لشئون الاستثمار رئاسة الأمانة العامة للمجلس ،علي أن يتولي مستشاره القانوني شريف إسماعيل المسئولية القانونية في المجلس وما يصدر عنه من توصيات.