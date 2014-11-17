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مدرب ألمانيا: إسبانيا أكبر مرجعية كروية منذ 2008

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مدرب ألمانيا: إسبانيا أكبر مرجعية كروية منذ 2008 مدرب ألمانيا: إسبانيا أكبر مرجعية كروية منذ 2008

(إفي): اعتبر المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف إسبانيا قبل مواجهتها وديا يوم الثلاثاء بمدينة فيجو بمثابة "أكبر مرجعية كروية" خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بـ"أسلوب اللعب"، الذي تتبعه.

وقال لوف في مؤتمر صحفي "بداية من 2008 ، كانت إسبانيا هي أكبر مرجعية للكرة العالمية بسبب أسلوبها، أتابع الكرة الإسبانية كثيرا منذ 2004 ، لدرجة جعلتني أبقى لعدة شهور في عدد من أنديتها، أكثر ما أعجبني كان إعادة هيكلة الفرق والاعتناء بقطاع الناشئين".

وأردف المدرب "دائما ما أعجبتني طريقة تفهم الإسبان لكرة القدم، ولكن نحن لا نحاول نسخها بل التعلم منها من أجل التطور".

وأشار المدير الفني إلى أن فريقه سيواجه "صعوبات" في السيطرة على اللعب أمام إسبانيا في المباراة، التي قد يغيب عنها كل من سامي خضيرة وشكوردان مصطفي للإصابة.

وتابع لوف "الإصابات تعد بمثابة عقبة، حيث ينقصنا في الأساس الكثير من اللاعبين، سنعمل على مواجهة تلك المشكلة"، مبرزا في نفس الوقت الأثر الذي تركه اعتزال فيليب لام دوليا.

وأضاف لوف "لقد ظهرت لنا فجوة كبيرة بعد رحيله وواجبي كمدرب هو العثور على حل لهذه المشكلة"، معتبرا في نفس الوقت أن فريقه يعاني من الإرهاق.

وتابع المدرب "لا أقدم أعذارا، ولكن لاحظت وجود إرهاق كبير، الخسارة من إسبانيا لن تكون كارثية، ولكن الأهم أن يلعب الفريق وفي نيته الفوز، الذي سنكافح من أجل تحقيقه".

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