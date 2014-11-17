أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ديل بوسكي: لا يوجد فرق بين المباريات الودية والرسمية

Google+ Print
ديل بوسكي: لا يوجد فرق بين المباريات الودية والرسمية ديل بوسكي: لا يوجد فرق بين المباريات الودية والرسمية

(إفي): أعرب المدير الفني لمنتخب إسبانيا، فيسينتي ديل بوسكي عن رغبته في أن تساهم ودية يوم الثلاثاء أمام ألمانيا في "رفع اعتزاز" الفريق بنفسه، مشيرا إلى أنه سيخوض اللقاء كما لو كان مباراة رسمية.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "في هذا المستوى من المنافسة لا يوجد فارق بين المباريات الودية والرسمية، بغض النظر عن التغييرات الكثيرة في صفوف الفريقين، سنحاول تقديم عرض جيد والفوز لرفع اعتزازنا بأنفسنا".

وأضاف ديل بوسكي "أعتقد أن الخصم سيكون مجبرا للغاية على تقديم أفضل ما لديه لأن مبارياتهم الأخيرة لم تكن مرضية، أشعر بأنهم سيرغبون في تقديم صورة جديدة، كما فعلنا نحن بعد خروجنا من المونديال، آمل أن نكون على قدر المسئولية التي يفرضها علينا ماضينا".

وألمح المدير الفني إلى أن كلا من نوليتو ودييجو كاماتشو ربما سيحظيان بفرصة اللعب أمام أبطال العالم، مدافعا في نفس الوقت عن التزام لاعبي تشيلسي الإنجليزي، دييجو كوستا وسيسك فابريجاس مع .

وأردف المدرب "لم يحدث أي شيء غريب في المنتخب، مجرد لاعبين لم يكونا في الظروف المناسبة للمشاركة، لهذا هما ليسا معنا الآن"، نافيا وجود أي نية للاستغناء عن أي منهما مستقبلا.

وتابع ديل بوسكي "ليست مسألة شخصية أو تهديد، ما حدث وارد في كرة القدم، اذا ما استدعينا لاعبا يؤدي بصورة جيدة كل مرة فإن مسألة معاناته من مشاكل تكون واردة، لا يوجد أي شيء سيء من جانبي تجاه كل منهما وأنا أقدرهما تماما".

وأشاد المدير الفني من ناحية أخرى بـ"نضوج وتطور" كل من إيسكو ألاركون وباكو الكاسير، نافيا أن يكون شعر بـ"استياء" من مستوى الفريق في مباراته الأخيرة أمام بيلاروسيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب