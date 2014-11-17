ديل بوسكي: لا يوجد فرق بين المباريات الودية والرسمية

(إفي): أعرب المدير الفني لمنتخب إسبانيا، فيسينتي ديل بوسكي عن رغبته في أن تساهم ودية يوم الثلاثاء أمام ألمانيا في "رفع اعتزاز" الفريق بنفسه، مشيرا إلى أنه سيخوض اللقاء كما لو كان مباراة رسمية.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "في هذا المستوى من المنافسة لا يوجد فارق بين المباريات الودية والرسمية، بغض النظر عن التغييرات الكثيرة في صفوف الفريقين، سنحاول تقديم عرض جيد والفوز لرفع اعتزازنا بأنفسنا".

وأضاف ديل بوسكي "أعتقد أن الخصم سيكون مجبرا للغاية على تقديم أفضل ما لديه لأن مبارياتهم الأخيرة لم تكن مرضية، أشعر بأنهم سيرغبون في تقديم صورة جديدة، كما فعلنا نحن بعد خروجنا من المونديال، آمل أن نكون على قدر المسئولية التي يفرضها علينا ماضينا".

وألمح المدير الفني إلى أن كلا من نوليتو ودييجو كاماتشو ربما سيحظيان بفرصة اللعب أمام أبطال العالم، مدافعا في نفس الوقت عن التزام لاعبي تشيلسي الإنجليزي، دييجو كوستا وسيسك فابريجاس مع المنتخب.

وأردف المدرب "لم يحدث أي شيء غريب في المنتخب، مجرد لاعبين لم يكونا في الظروف المناسبة للمشاركة، لهذا هما ليسا معنا الآن"، نافيا وجود أي نية للاستغناء عن أي منهما مستقبلا.

وتابع ديل بوسكي "ليست مسألة شخصية أو تهديد، ما حدث وارد في كرة القدم، اذا ما استدعينا لاعبا يؤدي بصورة جيدة كل مرة فإن مسألة معاناته من مشاكل تكون واردة، لا يوجد أي شيء سيء من جانبي تجاه كل منهما وأنا أقدرهما تماما".

وأشاد المدير الفني من ناحية أخرى بـ"نضوج وتطور" كل من إيسكو ألاركون وباكو الكاسير، نافيا أن يكون شعر بـ"استياء" من مستوى الفريق في مباراته الأخيرة أمام بيلاروسيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).