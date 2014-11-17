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تقارير: حجازي على أعتاب الدوري الإسباني

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تقارير: حجازي على أعتاب الدوري الإسباني تقارير: حجازي على أعتاب الدوري الإسباني

أكد صحيفة ( آس الإسبانية) أن نادي إسبانيول الإسباني يسعى للتعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي من فيورنتينا في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

حجازي الذي انضم إلى الفيولا في صيف 2012 لم يشارك كثيرا بسبب تعرضه لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي ولأسباب فنية.

وبرزت صحيفة كالشيو نيوز الإيطالية تقرير آس حول تواجد أحمد حجازي ضمن قائمة طويلة لإسبانيولمن أجل تدعيم صفوف الفريق يناير المقبل.

وأشارت التقارير أن حجازي " سيء الحظ" قريب من الرحيل عن الدوري الإيطالي، بعد فشله في المشاركة مع فيورنتينا بسبب الإصابات المتكررة.

ومن جانبها يسعى سيرخيو جونزاليز المدير الفني لإسبانيول لتدعيم خط دفاع الفريق الإسباني بانتداب المصري صاحب الـ23 عاما.

ويحتل فيورنتينا المركز الـ11 في الدوري الإيطالي، بينما حصد إسبانيول 11 نقطة من 11 مباراة في المركز الـ12 على سلم ترتيب الدوري الإسباني.

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