القبض على إخواني بحوزته ماكينة طباعة وصور المعزول بالمنيا‎

ألقت إدارة البحث الجنائي بمركز مغاغة بمديرية أمن المنيا القبض على متهم إخواني مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية خرق قانون جنائي بحوزته ماكينة طباعة وتصوير و25 صورة للرئيس المعزول و شارات رابعة.

كان اللواء أسامة متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي يتمكن إدارة البحث الجنائي برئاسة العقيدان عصام الحضري رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا وعصام زين وكيل فرع البحث الجنائي شمال من إلقاء القبض على “ع.ا.ع – 33 سنة” مقيم بقرية شارونه يعمل بمكتب سفريات ومطلوب ضبطه وإحضارة في قضية خرق قانون التظاهر، حيث عثر بمنزله على ماكينة طباعة و25 صورة للرئيس المعزول وشارات رابعة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.