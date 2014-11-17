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السلطات السعودية تحتجز 38 صيادًا مصريًا بتهمة اختراق المياه الإقليمية‎

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السلطات السعودية تحتجز 38 صيادًا مصريًا بتهمة اختراق المياه الإقليمية‎ السلطات السعودية تحتجز 38 صيادًا مصريًا بتهمة اختراق المياه الإقليمية‎

أرشيفية

ألقت السلطات القبض 32 صيادا مصريا على متن إحدى مراكب الصيد بتهمة اختراق المياه الإقليمية السعودية، وتم اقتياد الصيادين واحتجازهم داخل المركب بميناء جيزان.

كانت مركب الصيد “لؤلؤة الزهري” المملوكة لحسين الزهري قد خرجت فى رحلة صيد خارج خليج السويس من ميناء برنيس جنوب البحر الأحمر، منذ أكثر من أسبوع.

وخلال إبحار المركب خرجت عن مسار رحلة السروح المحددة، ودخلت المياة الإقليمية للسعودية بطريق الخطأ، بعد تعطل المحرك وتحكم الرياح في المركب وفقًا لما ذكرته مصادر قيادية بقطاع الصيد في السويس.

وألقت السلطات السعودية القبض على المركب وعلى متنها 38 صيادًا بتهمة اختراق المياه الإقليمية السعودية، والصيد بدون تصريح، وتم التحفظ على المركب والطاقم بميناء جيزان السعودى.

الجدير بالذكر أن المادة 24 من قانون الصيد الماضي رقم 124 نصت على وقف رخصة الصيد الخاصة بالمركب 6 شهور، فى حال دخولها المياه الإقليمية لدول الجوار، وسحب الترخيص بشكل نهائي وعدم السماح لها بأي أعمال صيد إذا تكرر الأمر.

كما تنص القوانين الخاصة بحماية الحدود البرية والبحرية والسيادة المصرية عليها باحتجاز أي مركب صيد أجنبية والقبض على طاقمها، إذا تواجدت بالمياه الإقليمية المصرية، وفرض عقوبات بالحبس وغرامة مالية كبيرة مقابل عودة مركب الصيد.

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