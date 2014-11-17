5 ملايين فرانك وقمصان ولافتات لتحفيز سيوي سبور أمام الأهلي

/ أ ش أ / يستعد فريق سيوي سبور الإيفواري بقوة لمواجهة الأهلي في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي في نهاية الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد الافريقي لكرة القدم / كاف / أن مباراة الذهاب ستقام في مدينة سان بدرو معقل سيوي أواخر نوفمبر قبل لقاء العودة في الأسبوع الأول من ديسمبر على استاد القاهرة، وستكون البطولة هي الأولى في تاريخ أي من الفريقين سواء الأهلي أو سيوي.

وذكرت صحيفة "أبيدجان" الإيفوارية أن الشركة الراعية للنادي رصدت مبلغ 5 ملايين فرانك إيفواري للفريق من أجل الدعم فى اطار الاستعداد بقوة لمواجهة الأهلي، وهو ما يعادل 68 ألف جنيه مصري.

وتم توفير قمصان ولافتات لجماهير الفريق إضافة إلى حافلة من أجل نقل أكبر عدد من المشجعين إلى ملعب المباراة لتوفير أكبر دعم أمام الاهلى بطل إفريقيا.