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النيابة الكويتية تحتجز رئيس تحرير صحيفة بتهمة «الإساءة» للسعودية

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قررت النيابة العامة الكويتية، الإثنين، احتجاز رئيس تحرير جريدة الشعب (أسبوعية خاصة) حامد بويابس ١٠ أيام على خلفية سلسلة تغريدات اعتبرت «مسيئة» للسعودية، بحسب مصادر قضائية.

وبحسب المصادر يواجه بويابس، اتهامات بـ«الإساءة» للمملكة العربية ، وتدخل ضمن قضايا «أمن الدولة».

وقالت المصادر إن بويابس، سيمثل مجدداً أمام النيابة خلال فترة حجزه لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكان بويابس، أطلق سلسلة تغريدات على صفحته بموقع «تويتر» على خلفية إيقاف ضخ النفط من حقل الخفجي المشترك بين الكويت والسعودية أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وقال بويابس «ذرة رمل من طهر تراب وطني تساوي عندي كل من ينتمي إلى جسد آل سعود (الأسرة الحاكمة في المملكة) و25 مليون سعودي».

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