المركز القومي للتعلم الإلكتروني يشيد بأداء المركز بجامعة بنها

أشاد الدكتور رامى إسكندر المشرف على المركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الاعلى للجامعات، باداء مركز التعلم الإلكترونى بجامعة بنها، لتميزه فى انتاج ونشر المقررات الإلكترونية، لجميع كليات الجامعة، وقدم الدكتور شهادة تقدير وتميز للمركز تسلمها الدكتور محمد غانم مدير المركز ممثلا عن الجامعة واعضاء فريق العمل بالمركز.

ووجه مدير المركز الشكر، للدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، على دعمهم الكامل لتطوير العمل بالمركز لتحقيق أهدافه كما وجه الشكر لفريق العمل بالمركز واعضاء هيئة التدريس والطلاب على مشاركتهم الفعالة التى ادت الى هذا التميز.

وقال غانم، أن مركز التعلم بالجامعة، ساعد على اتاحة مصادر تعليمية غير تقليدية ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى، والتعلم الذاتى بين اساتذة وطلاب الجامعة، مشيرا أن هناك خطة للتوسع في إستخدام المقررات الالكترونية بجميع كليات الجامعة، وذلك لسرعة اعتماد الكليات من الهيئة القومية للجودة والإعتماد بإعتبار هذه المقررات احد المصادر التعليمية الغير تقلدية التى تساعد الطلاب على التعلم الذاتى.