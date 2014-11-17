أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكاف يوضح معايير اختيار صاحب أفضل ' مركز ثالث ' في تصفيات أمم إفريقيا 2015

Google+ Print
الكاف يوضح معايير اختيار صاحب أفضل ' مركز ثالث ' في تصفيات أمم إفريقيا 2015 الكاف يوضح معايير اختيار صاحب أفضل ' مركز ثالث ' في تصفيات أمم إفريقيا 2015

/أ ش أ/ أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، معايير اختيار صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات السبع للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 المقرر إقامتها في غينيا الاستوائية يناير المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي على تأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات السبع بشكل مباشر إلى نهائيات أمم إفريقيا 2015، بالإضافة إلى المنتخب صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات كلها، بجانب منتخب الدولة المستضيفة للمسابقة القارية.

وأشار الكاف عبر موقعه الرسمي إلى أن الاختيار سيتم أولا للمنتخب صاحب أكبر عدد من النقاط، وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر سيتم اللجوء لفارق الأهداف، ومن بعدها لعدد الأهداف المسجلة، وفي حالة التساوي سيتم اللجوء للعب مباراة فاصلة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته خلف تونس والسنغال ولديه أمل بسيط في التأهل كصاحب أفضل مركز ثالث.

طالع .. كيف يتأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا 2015

Yahoo كورة - شوقي غريب .. الله عليك يا أوستاااذ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر