الكاف يوضح معايير اختيار صاحب أفضل ' مركز ثالث ' في تصفيات أمم إفريقيا 2015

/أ ش أ/ أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، معايير اختيار المنتخب صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات السبع للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 المقرر إقامتها في غينيا الاستوائية يناير المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي على تأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات السبع بشكل مباشر إلى نهائيات أمم إفريقيا 2015، بالإضافة إلى المنتخب صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات كلها، بجانب منتخب الدولة المستضيفة للمسابقة القارية.

وأشار الكاف عبر موقعه الرسمي إلى أن الاختيار سيتم أولا للمنتخب صاحب أكبر عدد من النقاط، وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر سيتم اللجوء لفارق الأهداف، ومن بعدها لعدد الأهداف المسجلة، وفي حالة التساوي سيتم اللجوء للعب مباراة فاصلة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته خلف تونس والسنغال ولديه أمل بسيط في التأهل كصاحب أفضل مركز ثالث.

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Yahoo كورة - شوقي غريب .. الله عليك يا أوستاااذ