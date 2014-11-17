“سمير غريب” يستنكر تعيين سراج الدين مستشارا ثقافيا للحكومة

أنضم الدكتور سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق لقائمة الرافضين لقرار تعيين د.إسماعيل سيراج الدين مستشارا ثقافيا للحكومة،واصفا إياة بأنة رج كل العصور من مبارك إلى محمد مرسى.

وعبر غريب عن رأيه عبر صفحته بموقع فيس بوك وكتب .أتحفنا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب صباح اليوم بقراره تعيين الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية مستشارا له للشئون الثقافية .

وأضا .لقد كتبت عن فساد مكتبة الإسكندرية تحت إدارة سراج الدين سلسلة مقالات استمرت عدة أشهر بالمستندات فى جريدة الأخبار عام 2011 تحت عنوان ” أين الثورة ؟ ” وعناوين أخرى ،حتى صدرت تعليمات من المجلس العسكرى وقتها بوقف هذه الحملة . يبدو أن السيد رئيس الوزراء لم يطلع عليها ! كما أن الدكتور سراج الدين ما يزال يحاكم أمام محكمة الجنح فى الإسكندرية فى قضية تؤجل جلساتها منذ ثلاث سنوات !! ويبدو أن السيد رئيس الوزراء لم يطلع عليها . فإذا كان سيادته لم يطلع على شئ فأرجو أن يشاهد الصور المرفقة لسراج الدين مع السيدة سوزارن مبارك ومع الرئيس المعزول محمد مرسى والرئيس السابق عدلى منصور . وأرجو أن يمتنع الصحفيون الأرزقية ( وهم قلة ) عن الحديث عن طمعى فى منصب سراج الدين كما كتب أحدهم أثناء حملتى ، لأننى لم أسع فى حياتى وراء أى منصب . ولأن الكاتب المحترم أكبر من أى منصب .