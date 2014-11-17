وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية يزور مصر غدا برفقة وفد رفيع المستوى

يقوم وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية ياسر يوسف، غدا الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى مصر تستغرق 3 أيام يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى من قيادات العمل الإعلامي بالسودان.

وقال الوزير السوداني في تصريح له اليوم، إنه سيتم خلال الزيارة إجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول تفعيل التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن الزيارة تأتي كذلك في إطار توطيد العلاقات بين مصر والسودان ومتابعة توجيهات الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي بشأن إيجابية الإعلام في قضايا البلدين والمصالح الاستراتيجية والتنموية المشتركة.

وفي سياق متصل، بحث الوزير السوداني خلال لقاءه اليوم بالسفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت الترتيبات المتعلقة بزيارة الوفد الإعلامي لمصر والسبل الكفيلة بنجاحها.

وقال المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بالخرطوم عبد الرحمن ناصف إن اللقاء تطرق كذلك إلى إمكانية التعاون الإعلامي المشترك بين المؤسسات الإعلامية بالبلدين الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يعقد وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية بعد غد الأربعاء مؤتمرا صحفيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط لتناول أبزر التطورات في العلاقات السودانية المصرية في كافة المجالات.

أ ش أ