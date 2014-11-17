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الزمالك: ضحينا بالشناوي وحازم إمام لأننا نادي الوطنية

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الزمالك: ضحينا بالشناوي وحازم إمام لأننا نادي الوطنية الزمالك: ضحينا بالشناوي وحازم إمام لأننا نادي الوطنية

أكد إسماعيل يوسف المدرب العام للزمالك أن الجهاز الفني للفريق كان يعلم بإصابة أحمد الشناوي وحازم إمام ولكنه لم يمنع الثنائي من المشاركة مع منتخب مصر لأن " الزمالك نادي وطنية".

وتعرض أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك لإصابة أمام السنغال ليخرج مصابا في الدقيقة الثامنة، كذلك تعرض حازم إمام كابتن الزمالك لإصابة بعد دقائق من مشاركته في المباراة.

وأوضح إسماعيل يوسف لـFilGoal.com أن الجهاز الفني للزمالك كان يعلم بإصابة الثنائي ولكنه حرص على عدم منعهم من المشاركة.

وقال يوسف: " كنا نعلم باستدعائهم مصابين، ولكننا نادي الكرامة والوطنية ولذلك لم نمنع انضمامهم لمباراة الحاسمة".

و أضاف " كنا نعتقد أن المنتخب سيكون حريصا على سلامة اللاعبين، ولكن المنتخب فضل إعطاء الثنائي ( لحقن مسكنة) من أجل مشاركتهم في المباراة".

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة في لقاء الزمالك الأخير في الدوري المصري أمام حرس الحدود.

ولكن على الرغم من ذلك شارك أساسيا مع المنتخب أمام السنغال في لقاء انتهى بفوز السنغال بهدف مقابل لاشيء، بعد خطأ من الشناوي.

شاهد - هدف فوز السنغال

ويعاني حازم إمام من شد في العضلة الضامة ليستبعد من رحلة المنتخب الأخيرة أمام تونس في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

طالع - استبعاد إبراهيم صلاح وإمام من منتخب مصر أمام تونس للإصابة

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فيديو اليوم السابع

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