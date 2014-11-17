الزمالك يدرس مطالبة إتحاد الكرة بتحمل تكاليف علاج الثنائي المصاب

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم بتحمل تكاليف ثنائي الفريق حازم إمام وأحمد الشناوي بعد مشاركتهم مصابين أمام السنغال.

وتعرض أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك لإصابة أمام السنغال ليخرج مصابا في الدقيقة الثامنة، كذلك تعرض حازم إمام كابتن الزمالك لإصابة بعد دقائق من مشاركته في المباراة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك ينوي عقد اجتماع عقب ظهور نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة بخصوص حازم والشناوي، وفي حالة ثبوت مشاركة الثنائي مصابا، فأنه سيطالب الاتحاد بتحمل تكاليف العلاج.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة في لقاء الزمالك الأخير في الدوري المصري أمام حرس الحدود.

ولكن على الرغم من ذلك شارك أساسيا مع المنتخب أمام السنغال في لقاء انتهى بفوز السنغال بهدف مقابل لاشيء، بعد خطأ من الشناوي.

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ويعاني حازم إمام من شد في العضلة الضامة ليستبعد من رحلة المنتخب الأخيرة أمام تونس في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

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وأكد إسماعيل يوسف المدرب العام لنادي الزمالك أن الجهاز الفني كان يعلم بإصابة الثنائي، ولكنه لم يمنعهم من المشاركة مع منتخب مصر لأن " الزمالك نادي وطنية". ( طالع التفاصيل)