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صندوق التنمية يقيم التصفية النهائية بمشروع “مستقبلنا السينمائى” الجمعة المقبلة

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صندوق التنمية يقيم التصفية النهائية بمشروع “مستقبلنا السينمائى” الجمعة المقبلة صندوق التنمية يقيم التصفية النهائية بمشروع “مستقبلنا السينمائى” الجمعة المقبلة

أرشيفية

يقيم صندوق التنمية الثقافية التصفيه النهائيه لورشتى التمثيل والسيناريو بمشروع “مستقبلنا السينمائى” يومى الجمعه 21والسبت 22نوفمبر

 ويقام المشروع تحت رعاية أ.د. جابر عصفور وزيرالثقافة للشباب المبدع من الجنسين.وهو عبارة عن  منحة دراسية لمدة أربعة أشهر لتقديم التجارب السينمائية المستقلة لشباب المبدعين ، وإكتشاف المواهب السينمائية الجديدة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم العلمى والفنى لتنمية قدراتهم الفنية فى مجالات العمل السينمائى .

وبلغ عدد الناجحين فى المرحلة الأولى بقسم التمثيل 79 من إجمالى 719 متقدم ، و51 من إجمالى 183 متقدم فى فرع السيناريو .

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