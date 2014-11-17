إطلاق مسابقة لاختيار أجمل حي بالوادي الجديد‎

بدأت محافظة الوادى الجديد في إطلاق مسابقة لاختيار أجمل حي.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد أن المسابقة تأتي في إطارالجهود المبذولة لإظهار القري والمدن والأحياء بالمظهر الحضاري.

وتتضمن المسابقة أفضل حي على مستوى المحافظة، حيث يقوم كل مركز بترشيح منطقتين للاشتراك في المسابقة.

وتعتمد المسابقة علي أربعة محاور أساسية وهي الإصلاح البيئي والتنمية العمرانية، والتنمية المحلية، والمشاركة الشعبية وتحسين جودة الخدمات، وجاري تشكيل لجنة تقييم يكون العميد جمال عبدالعزيز سكرتير عام مساعد المحافظة رئيسًا للجنة ومشرفًا عامًا علي أعمالها وتوجيهها ومدير إدارة البيئة وأعضاء من إدارات البيئة والتنمية وأملاك الدولة والمتابعة والتطوير علي أن تستعين اللجنة بمن تراه لأداء عملها في إطار استعدادات مركز الداخلة للمشاركة في مسابقة أفضل حي على مستوى الجمهورية.