أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إطلاق مسابقة لاختيار أجمل حي بالوادي الجديد‎

Google+ Print
إطلاق مسابقة لاختيار أجمل حي بالوادي الجديد‎ إطلاق مسابقة لاختيار أجمل حي بالوادي الجديد‎

محافظة الوادي الجديد

بدأت محافظة الوادى الجديد في إطلاق مسابقة لاختيار أجمل حي.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد أن المسابقة تأتي في إطارالجهود المبذولة لإظهار القري والمدن والأحياء بالمظهر الحضاري.

وتتضمن المسابقة أفضل حي على مستوى المحافظة، حيث يقوم كل مركز بترشيح منطقتين للاشتراك في المسابقة.

وتعتمد المسابقة علي أربعة محاور أساسية وهي الإصلاح البيئي والتنمية العمرانية، والتنمية المحلية، والمشاركة الشعبية وتحسين جودة الخدمات، وجاري تشكيل لجنة تقييم يكون العميد جمال عبدالعزيز سكرتير عام مساعد المحافظة رئيسًا للجنة  ومشرفًا عامًا علي أعمالها وتوجيهها ومدير إدارة البيئة وأعضاء من إدارات البيئة والتنمية وأملاك الدولة والمتابعة والتطوير علي أن تستعين اللجنة بمن تراه لأداء عملها في إطار استعدادات مركز الداخلة  للمشاركة في مسابقة أفضل حي على مستوى الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا