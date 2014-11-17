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ضبط إخوانيين متورطين في أعمال إرهابية بالجيزة

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ضبط إخوانيين متورطين في أعمال إرهابية بالجيزة ضبط إخوانيين متورطين في أعمال إرهابية بالجيزة

أرشيفية

ضبطت أجهزة البحث الجنائى بالجيزة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، اليوم الاثنين، 2 من عناصر تنظيم الإخوان المتورطين فى أرتكاب العديد من الأعمال الإرهابية، والصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة والجهات القضائية.

وأسفرت الجهود عن ضبط أنس إبراهيم سباق إبراهيم منضور “21 عاما” طالب، ومقيم بدئرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته 2 فارغ لقنبلة غاز، 5 فارغ لطلقات خرطوش عيار 12مم، 5 فارغ لطلقات نارية عيار 7,62×39مم، 2 جهاز لاب توب، وكاميرا، و2 هاتف محمول، عدد من الشعارات الخاصة بتنظيم الإخوان.

وضبط عبد الرحمن أشرف عبد الرحمن محمد، “21 عاما” طالب، ومقيم بدئرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته جهاز لاب توب، وهاتف محمول، كاميرا، عدد من الأقنعة، وعدد من البوسترات والشعارات الخاصة بتنظيم الإخوان، وبمواجهتهما اعترفا بانتمائهما لتنظيم الإخوان.

وأقر الأول باشتراكه مع آخرين فى ارتكاب الحوادث التالية: «إضرام النيران بكلاً من سيارة تابعة لمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة الأهرام بتاريخ 3 أكتوبر الماضي وسيارة شرطة تابعة لإدارة شرطة النجدة بدائرة قسم شرطة الطالبية بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، وسيارة شرطة تابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بدائرة قسم شرطة الطالبية بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، وسيارة شرطة تابعة للإدارة العامة للأمن المركزى بدائرة قسم شرطة الطالبية بتاريخ  3 يوليو الماضي، وسيارة تابعة لإحدى القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية بتاريخ  21 فبراير».

كما أقر بالاعتداء على العميد إسماعيل محمود أحمد رجب، مأمور قسم شرطة الطالبية وإحداث إصابات به بتاريخ  26 يوليو الماضي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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