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“الجبهة الشعبية”: اغتيال الشاب المقدسي رموني “إرهاب إسرائيلي منظم”

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“الجبهة الشعبية”: اغتيال الشاب المقدسي رموني “إرهاب إسرائيلي منظم” “الجبهة الشعبية”: اغتيال الشاب المقدسي رموني “إرهاب إسرائيلي منظم”

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اقدام مستوطنين على قتل الشاب المقدسي يوسف رموني شنقا.واصفة الحادث بأنه “إرهاب صهيوني منظم”.
> وقالت “الجبهة الشعبية”في بيان صحفي إن “الجريمة البشعة تأتي كحلقة مستمرة من الإرهاب المنظم الذي يرتكبه الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني خصوصا الآن في مدينة القدس، وتجسيدا لتحريض وزير الحرب الصهيوني “موشيه يعلون” بمنع الفلسطينيين من التنقل في الحافلات الإسرائيلية”.

وأضافت أن هذه الجرائم والاعتداء المتكرر على النساء المقدسيات على أبواب المسجد الأقصى واستمرار سياسة هدم بيوت المقدسيين، وتهديدات وإصرار ما يسمى وزير الخارجية الصهيوني المجرم “ليبرمان” باستمرار البناء الاستيطاني بالقدس، والاعتقالات المتواصلة بحق الشبان والأطفال المقدسيين،ماهي إلا محاولة لتثبيت هذا الواقع وتنفيذ مخططاته لتهويد العاصمة الفلسطينية مستغلة حالة الانشغال العربي بالمشاكل الداخلية،وحالة اللامبالاة من المجتمع الدولي.

وأعتبرت الجبهة أن ما نشر عن اعتزام رئيس وزراء الاسرائيلي”بنيامين نتنياهو” طرح قانون القومية على الإسرائيلية لتعريف “الكيان الصهيوني” بأنه “الدولة القومية للشعب اليهودي” يشكل طورا خطيرا في سياق مسعى دولة الاحتلال في حسم مكانة القدس العربية والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والإسلامية لصالح الضم والتهويد.

كما أعتبرت أن لقاءات قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع نظيراتها الاسرائيلية “يشكل طعنة للموقف الوطني الذي يدعو الى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وخيبة أمل لأهلنا المكلومين وضحايا الارهاب الصهيوني”.

وأضافت أن هذا الأمر يظهر مجددا مخاطر استمرار التمسك باتفاق “أوسلو” الذي ينبغي التحرر منه ومن قيوده، ووقف كل الاعمال الخارجة عن الإجماع الفلسطيني، ومحاسبة من يقف وراء ذلك بحسب ما ذكر البيان.

أ ش أ

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