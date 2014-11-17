كيف تصبح خالد أبو النجا فى 3 خطوات؟

كتب : أحمد أشرف

خالد أبو النجا، ممثل ومذيع مصري. درس الهندسة بجامعة عين شمس، كما درس أيضا المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وبدأت شهرته بتقديم البرامج علي قنوات النيل منذ عام 1998 اتجه إلى التمثيل عام2000.

وكما يقول الكثيرون “الفن مرآة السياسة”، فقد اشتهر الفنان والممثل خالد أبو النجا، بمواقفه السياسة المتباينة على مدار الـ3 سنوات الماضية، ورصدت وكالة ONA المواقف السياسية لخالد أبو النجا منذ ثورة 25 يناير وحتى قيام ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

أبو النجا فى 25 يناير: “الشعب يريد محاكمة الرئيس”

كانت بداية ظهور الفنان خالد أبو النجا على الساحة السياسية، فى ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر مشاركة أبو النجا فى مسيرة إلى ميدان التحرير هاتفًا : “الشعب يريد محاكمة الرئيس”، وكان أبو النجا من أشد مؤيدى، ثورة 25 يناير وكان من أبرز الوجوة الفنية الثائرة فى ميدان التحرير.

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أبو النجا فى 30 يونيو: ” انتهت أكذوبة الإخوان المسلمين”

أعرب الفنان خالد أبوالنجا، على حسابه الخاص على “Twitter” عن انبهاره بالأعداد الغفيرة التي شاركت في تظاهرات 30 يونيو المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

خالد أبوالنجا: “إن ملايين المصريين يثورون من جديد في كل ميادين الحرية معلنين نهاية أكذوبة الإخوان المتأسلمين في مصر والعالم”.

وتابع أبوالنجا: “يوم تاريخي لمصر، والربيع العربي. الثورة مستمرة هذه المرة ضد أنصار قطر وأمريكا والفاشيين الإسلاميين.”.

أبو النجا للسيسى : “هنقولك ارحل قريبًا”

واجه الفنان خالد أبو النجا انتقادات واسعة، خلال اليومين السابقين، عقب تصريحاته التى هاجم فيها الرئيس السيسي وسياسته، حيث انتقد خالد أبو النجا الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة بسبب عدم قردته على تأمين البلاد من الهجمات الإرهابية التي تشهدها بشكل متكرر.

وقال أبو النجا للرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن لم تكن قادرا على الحكم لابد أن تعطي الفرصة لغيرك”، كما انتقد أبو النجا إلغاء العديد من الفعاليات والمهرجانت السينمائية: “الفكر الأمني يجعلهم يفكرون في إلغاء كل شيء بحجة أن البلد يتضيع، لو فكروا بهذه الطريقة ستضيع البلد بالفعل”.

وهو ما دفع العديد من المؤيدين للرئيس السيسي يهاجمون أبو النجا وتقدم بعضهم ببلاغات ضده اتهموه فيها بالسعي نحو إثارة الفوضى والشغب.

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