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مترو الأنفاق: الحملات مستمرة للقضاء على الباعة الجائلين

  • مصر
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واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، الاثنين، حملاتها ضد استمرار تواجد الباعة الجائلين داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

وقام المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، والعقيد محمد نبيل، مأمور قسم رابع شرطة المترو بتفقد أعمال الحملة داخل محطتي العتبة ومحمد نجيب، للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين.

وأوضح «الفضالي» في تصريحات الاثنين، أن الحملة تشمل ضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط داخل مترو الأنفاق.

وقال إن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفين من الباعة الجائلين والمتسولين، وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات الفورية، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لحين القضاء على كل ظاهرة تشوه صورة مترو الأنفاق.

وأضاف أن الحملات ستكون يومية ومستمرة، مؤكدا أنها لاقت استحسان الكثير من الركاب.

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