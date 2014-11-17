وزير التربية والتعليم يلتقي السفير الليبي بالقاهرة

استقبل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فايز جبريل السفير الليبي بالقاهرة، والدكتور محمد الوليد المستشار الثقافي بالسفارة الليبية.

عرض السفير الليبي خلال اللقاء مشكلة المدارس الليبية الخاصة في مصر، مشيرا الى أنها تضم الطلاب الليبيين الذين نزح آباؤهم من ليبيا بسبب ظروف معينة، لافتا الى أن هذه المدارس لا تخضع لإشراف السفارة الليبية.

وحدد السفير المشكلة في مدارس 17 فبراير الليبية الخاصة التي يدرس بها 1200 طالب، وتم إغلاق بعض فروعها لعدم حصولها على ترخيص حيث تعمل بدون سند قانوني.

ومن جانبه، أكد أبو النصر أن الوزارة لا تمانع في إنشاء أي مدرسة بشرط حصولها على ترخيص.

ووافق الوزير على أن تقوم السفارة الليبية بتقديم طلب الى وزارة التربية والتعليم، بإشراف السفارة على إدارة الفرع الرئيسي لمدرسة 17 فبراير حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وسوف تتم دراسة هذا الطلب في ضوء الشروط التي وضعتها الوزارة.

أما الفروع غير الحاصلة على ترخيص، فأكد سيادته أنه لن يتم السماح بإعادة فتحها لمخالفتها للقانون.

أ ش أ