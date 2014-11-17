“العمل الدولية” تعقد غداً مؤتمراً للارتقاء بأوضاع سيدات الأعمال في مصر

أكدت منظمة العمل الدولية أهمية مؤتمر “دعم سيدات الأعمال الذي تنظمه غدا الثلاثاء بعنوان ” الضرورة،التحديات وطرق المضي قدما” من أجل التعرف على المنهجية التي تتبعها منظمة العمل الدولية للترويج لإطار وطني مناسب لتنمية ريادية أعمال المرأة من أجل التوصل إلى توصيات والوقوف على الحلول التي من شأنها الارتقاء بأوضاع سيدات الأعمال في مصر.

وأكد الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لدول شمال أفريقيا، أن المؤتمر سيشارك في فعالياته مالا يقل عن 200 رئيس ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة من الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال على مستوى الجمهورية.

وقال إن المؤتمر يستهدف الوقوف على العوامل الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية المتعلقة بتنمية بيئة ريادية الأعمال بالنسبة للمرأة، وأهم التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في إنشاء وإدارة المشروعات والشركات المملوكة لهن والمشاركة في عملية صنع القرار في منظمات أصحاب الأعمال.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم هذا المؤتمر في إطار أنشطة مشروع “الطريق إلى الأمام بعد الثورة: العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس” والذي ينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بدعم من وزارة الخارجية الفنلندية.

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المرأة في كل من مصر وتونس بما يزيد من فرص مشاركتها في سوق العمل وفي الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى تحسين قدرات الأجهزة الوطنية للإحصاء وغيرها من الجهات المعنية مثل: مراصد التشغيل بما يمكنها من إنتاج بيانات دقيقة وحديثة مصنفة حسب الجنس عن أسواق العمل وتقييم أثر سياسات التوظيف على مشاركة المرأة في سوق العمل.

أ ش أ