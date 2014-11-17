أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“العمل الدولية” تعقد غداً مؤتمراً للارتقاء بأوضاع سيدات الأعمال في مصر

Google+ Print
“العمل الدولية” تعقد غداً مؤتمراً للارتقاء بأوضاع سيدات الأعمال في مصر “العمل الدولية” تعقد غداً مؤتمراً للارتقاء بأوضاع سيدات الأعمال في مصر

أكدت منظمة العمل الدولية أهمية مؤتمر “دعم سيدات الأعمال الذي تنظمه غدا الثلاثاء بعنوان ” الضرورة،التحديات وطرق المضي قدما” من أجل التعرف على المنهجية التي تتبعها منظمة العمل الدولية للترويج لإطار وطني مناسب لتنمية ريادية أعمال المرأة من أجل التوصل إلى توصيات والوقوف على الحلول التي من شأنها الارتقاء بأوضاع سيدات الأعمال في .

وأكد الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لدول شمال أفريقيا، أن المؤتمر سيشارك في فعالياته مالا يقل عن 200 رئيس ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة من الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال على مستوى الجمهورية.

وقال إن المؤتمر يستهدف الوقوف على العوامل الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية المتعلقة بتنمية بيئة ريادية الأعمال بالنسبة للمرأة، وأهم التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في إنشاء وإدارة المشروعات والشركات المملوكة لهن والمشاركة في عملية صنع القرار في منظمات أصحاب الأعمال.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم هذا المؤتمر في إطار أنشطة مشروع “الطريق إلى الأمام بعد الثورة: العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس” والذي ينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بدعم من وزارة الخارجية الفنلندية.

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المرأة في كل من مصر وتونس بما يزيد من فرص مشاركتها في سوق العمل وفي الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى تحسين قدرات الأجهزة الوطنية للإحصاء وغيرها من الجهات المعنية مثل: مراصد التشغيل بما يمكنها من إنتاج بيانات دقيقة وحديثة مصنفة حسب الجنس عن أسواق العمل وتقييم أثر سياسات التوظيف على مشاركة المرأة في سوق العمل.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر