بالصور والفيديو - قصة ' لوك ' .. الكلب المقاتل بجوار الأولتراس

التاريخ يُسجل الأحداث، والأبطال يحفرونها بالذاكرة، والتاريخ سجل مشاركة الكلب لوكانيكوس في احتجاجات اليونان ضد الشرطة، والرفاق خلدوا ذكراه بعد وفاته.

لوكانيكوس أو كما يطلقوا عليه " لوك" يعد رمزا للاحتجاجات اليونانية طوال الأعوام الماضية، ضد إجراءات التقشف التي تصدرتها مجموعات أولتراس المنتمية لفرق الدوري اليوناني إلى جانب العديد من المحتجين.

ففي سبتمبر من عام 2011 تصدر " لوك" عناوين الصحف اليونانية، " كلب شارد يقود احتجاجات التقشف ضد الشرطة".

هل لك أن تتخيل أن يقود كلب مظاهرات ضد قوات الأمن؟ أن يتسبب في زيادة وعي المشاركة لدي المواطنين؟ أن يقف بجانب " أولئك الذين تتم مهاجمتهم"؟ بالتأكيد لا أحد يتخيل.

** نهاية لوك

لنبدأ قصة رمز اليونان من النهاية. " كان شبه نائما على الأريكة، فجأة يتوقف قلبه عن النبض".هكذا انتهت حياة لوك شهر أكتوبر الماضي، حسبما أشارت الصحف اليونانية بناء على تقارير طبية.

التقارير الطبية أكدت أن صحة لوك تأثرت بشكل كبير بقنابل الغاز المسيل للدموع التي كانت تطلقها الشرطة على المعترضين، التي وقف بجانبهم لوك.

لتنتهي حياة لوك بهدوء على عكس ما كانت عليه.

** تكريم بطل

ولأنه بطل، فأرادت مجموعات أولتراس ومعهم مواطني اليونان، تخليد ذكرى لوك وإبقائه دائما في الأذهان فظهر دور " الجرافيتي".

وتلونت جدران اليونان بـ" البطل لوك" مع عبارات تشيد بالدور الكبير له مع كافة مواطني اليونان.

" ستبقى في ذاكراتنا .. ارقد في سلام .. إلى الجنان" عبارات خلدتها مجموعات الأولتراس على جدران اليونان من أجل القائد لوك.

التكريم لم يقف عند الجدران فقط، بل تم ترشيح لوكانيكوس في قائمة شخصية عام 2011 على حسب مجلة تايم.

** رمز الصمود

في البداية لم يكن واضحا موقف لوك من الاحتجاجات، فعلى حسب شاهد عيان تحدث لتليفزيون "enikos" اليوناني قائلا: " في البداية لم نكن نعلم، هل هو معنا أم ضدنا".

وأضاف " كان يتحرك من بيننا، ثم يقف بجانب الشرطة، ولكن بعد مواقف قليلة ظهر كالقائد في المعركة".

اخذ لوك صف الثوار، فتعرض لاعتداءات قوية من قبل قوات الأمن، كادت أن تنهى حياته مباشرة.

ولكن لوك على عكس العديد من المواطنين الشرفاء، لم ينسحب، ولم يقف بلا حركة وأمام أعينه اشتباكات دموية بين الشرطة والمحتجين، فظهر كحامي ميدان القتال وقت الهدوء.

لك أن تتخيل أن يكن في الصفوف الأمامية وقت الاشتباكات الدموية، كلب، كلب يحمي، يترقب، ويدافع عن كائنات من نوعا أخر بالنسبة له.

** المهاجم لوك

" كان يخرج كل صباح إلى التظاهرات، يلتقط طلقات الغاز المسيل ويبعدها عن المتظاهرين"، هذا ما قاله عنه صاحبه أشيلياس أدم في حوار مطول مع صحيفة " تيليجراف البريطانية".

الكلب صاحب الـ12 عاما لم توقفه ألسنه النيران ولا قوات الأمن الخاصة، ولا حتى المحتجين نفسهم الذين حاولوا في مرات عديدة إبعاده عن الاشتباكات، لكن لم يقدر أحد على لوك.

** لوك والأولتراس

ولتواجد لوك بشكل دائم في الصفوف الأمامية بجوار مجموعات الأولتراس - التي اعتادت أن تكون في الصفوف الأمامية دائما– أصبح جزء لا يتجزأ من المجموعات.

فجاء إعلان خبر وفاته ( المتأخر) - نهاية شهر أكتوبر - كالصدمة على مجموعات الأولتراس بالأخص والمواطنين اليونانين بشكل عام.

لتسود حالة حزن على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات الرسمية للجروبات اليونانية، التي خلدت لوك، وستستمر في التخليد، فلا يمكن لأحد أن يمح التاريخ.

مجموعات الأولتراس التي "اعتادت على مؤازرت فريقها في أي وقت وفي أي مكان"، لا يتوقف دورها عند كرة القدم فقط، فهم يشاركون ويساندون ويخلدون كل ما يقف معهم في أفكارهم و"يحاربون كل ما يقف ضد حريتهم".

وحتى لو المساند " كلب" إلا أن الانسانية تحتم على الأولتراس تخليد ذكراه، فهو المقاتل لوك..

لوك .. الكلب الثوري

عن صديق الأولتراس .. لوك رمز الصمود

عدسة - قصة المقاتل لوك