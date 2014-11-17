أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المحكمة العسكرية تصدر أحكام بالسجن على 20 إرهابيا بالسويس

Google+ Print
المحكمة العسكرية تصدر أحكام بالسجن على 20 إرهابيا بالسويس المحكمة العسكرية تصدر أحكام بالسجن على 20 إرهابيا بالسويس

المحكمة العسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس أحكاما بالسجن تترواح بين عامين الى المؤبد على 20 متهما من أعضاء جماعة الإخوان وجماعات إسلامية بالسويس لإتهامهم بإشعال النيران في الكنائس ومدرعات الجيش.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها على 20 متهما من الموالين لتنظيم الإخوان الإرهابي من القيادات، وعلى رأسهم القيادي السلفي علاء سعيد الهارب بالسجن المؤبد، وحمود أمام القيادي بجماعة الإخوان بالسجن المؤبد “هارب” والقيادي بالجماعة الإسلامية فوزي الكردي والذى صدر الحكم بسجنه 7 سنوات، والقيادي السلفي مصطفى كمال محمود بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت قوات الجيش والشرطة قد ألقت القبض على المتهمين عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة لأتهامهم بحرق مدرعات الجيش وقتل المواطنين وحرق عدد من الكنائس والمدارس بالسويس.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا