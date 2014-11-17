المحكمة العسكرية تصدر أحكام بالسجن على 20 إرهابيا بالسويس

أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس أحكاما بالسجن تترواح بين عامين الى المؤبد على 20 متهما من أعضاء جماعة الإخوان وجماعات إسلامية بالسويس لإتهامهم بإشعال النيران في الكنائس ومدرعات الجيش.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها على 20 متهما من الموالين لتنظيم الإخوان الإرهابي من القيادات، وعلى رأسهم القيادي السلفي علاء سعيد الهارب بالسجن المؤبد، وحمود أمام القيادي بجماعة الإخوان بالسجن المؤبد “هارب” والقيادي بالجماعة الإسلامية فوزي الكردي والذى صدر الحكم بسجنه 7 سنوات، والقيادي السلفي مصطفى كمال محمود بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت قوات الجيش والشرطة قد ألقت القبض على المتهمين عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة لأتهامهم بحرق مدرعات الجيش وقتل المواطنين وحرق عدد من الكنائس والمدارس بالسويس.

أ ش أ