وفد «العدالة الانتقالية» يلتقى ممثلى ائتلاف القبائل العربية بأسوان

وصل اليوم إلى أسوان، وفد من وزارة العدالة الانتقالية، لتفقد مناطق تنمية النوبة وعقد لقاء مع ائتلاف القبائل العربية لمناقشتهم في أسباب اعتراضهم علي مشروع تنمية النوبة

> ، وقام الوفد اليوم بزيارة عدد من المناطق العشوائية ,ومناطق بحيرة ناصر والزراعات الشاطئية.وسيلتقي الوفد غدا بائتلاف القبائل العربية.

ومن جانبه قال إبراهيم البرنس، منسق ائتلاف القبائل العربية بأسوان أننا لا نعترض على تنمية النوبة ولكننا نطالب بان تكون التنمية شاملة لأسوان كلها بكل قبائلها وألا تقتصر التنمية على فئة محددة من المجتمع الأسوانى.