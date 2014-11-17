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وزير الثقافة يؤكد ضرورة إنشاء معهد علمي للإدارة الثقافية

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وزير الثقافة يؤكد ضرورة إنشاء معهد علمي للإدارة الثقافية وزير الثقافة يؤكد ضرورة إنشاء معهد علمي للإدارة الثقافية

وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور

صرح وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء معهد علمي لإدارة العمل الثقافي في .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عصفور اليوم الاثنين مع لجنة إعداد مشروع إنشاء معهد علمي للإدارة الثقافية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور محمد عفيفي، حيث تم مناقشة المقترحات والرؤى التي تقدم بها أعضاء اللجنة.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من المستشار القانوني لوزير الثقافة وديع ناشد، ومساعد الوزير الدكتور سعيد المصري،والدكتورة سلمى مبارك، ورئيس أكاديمية الفنون الدكتورة أحلام يونس، والمعماري محمد أبو سعدة، والدكتورة كاميليا صبحي، والدكتور وئام المصري.

وقرر عصفور تشكيل فريقي عمل لصياغة مشروعين متوازيين، أحدهما لوضع برنامج قصير المدى لتدريب كوادر فنية لإدارة المهرجانات والمؤتمرات، والثاني لدراسة كافة الجوانب العلمية والفنية والقانونية لإنشاء معهد للإدارة الثقافية، يستقبل الدارسين خلال العام الدراسي المقبل.

أ ش أ

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