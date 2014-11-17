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ضبط مزارع يتاجر بالأسلحة النارية بالقليوبية

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ضبط مزارع يتاجر بالأسلحة النارية بالقليوبية ضبط مزارع يتاجر بالأسلحة النارية بالقليوبية

صورة للمتهم

تمكنت مباحث مركز بنها من ضبط مزارع وبحوزته سلاح ناري، بقصد الاتجار ومبالغ مالية حصيلة تجارته.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، اخطارا بالواقعة وبالفحص تبين ضبط المدعو رزق .أ .ع 54 سنة ومقيم بسندنهور– دائرة المركز، والسابق إتهامه فى قضيتا “مخدرات – سلاح وذخيرة” آخرهم القضية رقم 1685 جنايات مركز بنها، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62×39 وخزينة بها 9 طلقات من ذات العيار وسلاح ناى فرد خرطوش و 20 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى 4550 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 27089/404 جنايات مركز بنها لسنة 2014، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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