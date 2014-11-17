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وقف مدير مستشفى ساحل سليم المركزي عن العمل واحالة 10 موظفين للتحقيق

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وقف مدير مستشفى ساحل سليم المركزي عن العمل واحالة 10 موظفين للتحقيق وقف مدير مستشفى ساحل سليم المركزي عن العمل واحالة 10 موظفين للتحقيق

محافظ أسيوط – أرشيفية

قرر اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط ، وقف الدكتور عبد السيد حنا لوندي مدير مستشفى ساحل سليم المركزي عن العمل وإحالته للتحقيق ، كما قرر إحالة
> 10 من العاملين بالمستشفي للتحقيق لتركهم العمل بدون عذر .

كانت لجنة المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط قامت بزيارة مستشفى ساحل سليم المركزي وتبين لها اهمال شديد بالمستشفى وترك النفايات الخطرة دون وضعها في المكان المخصص لها وعدم وجود 10 من العاملين بالمستشفى رغم توقيعهم في دفتر الحضور والانصراف، وقامت اللجنة برفع تقريرها لمحافظ أسيوط والذي اتخذ قراره سابق الذكر .

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