إخلاء سبيل متهمى البلاك بلوك «غيابياً» بعد أزمة مع الدفاع

النيابة أجلت تجديد حبس المتهمين بـ«الفاكس».. والنائب العام وافق على إطلاق سراحهم

كتب : الوليد إسماعيل منذ 8 دقائق

قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله إخلاء سبيل 8 من المتهمين بالانضمام لتنظيم «البلاك بلوك» أمس، بعد أزمة كبيرة بين دفاعهم ومسئولى نيابة أمن الدولة بسبب تعديل موعد تجديد حبس المتهمين الذى كان مقرراً له أمس دون إخطار الدفاع وبشكل مفاجئ.

وقال مصدر قضائى إن دفاع المتهمين توجه أمس إلى مقر النيابة لنظر تجديد حبس المتهمين، وإن نيابة أمن الدولة أرسلت «فاكس» إلى مصلحة السجون مساء الخميس الماضى تطلب فيه عدم إحضار المتهمين إلى النيابة «السبت» فى موعد تجديد حبسهم على أن تحضرهم صباح «الأحد» وهو ما أدى لغضب الدفاع.

أضاف المصدر أن أحد المتهمين يدعى محمد عادل يقضى فترة الحبس فى سجن بورسعيد لظروف امتحاناته ولم يصل فاكس النيابة إلى سجن بورسعيد فأحضروا المتهم فى مأمورية خاصة إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس.

وأخطر الأمن المستشار هشام القرموطى المحامى العام لنيابة أمن الدولة بحضور المتهم دون باقى المتهمين ثم تجمع دفاع المتهمين وأصروا على لقاء «القرموطى» للاستفسار عن تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين دون إخطار المحامين وشنوا هجوماً شديداً على النيابة.

وطلب منهم «القرموطى» تقديم طلباتهم بشكل رسمى للنيابة بشأن المتهمين وبعد قرابة نصف ساعة طلبهم للقائه مجدداً بأنه عرض موقف المتهمين على النائب العام ووافق على إخلاء سبيل جميع المتهمين وهم محمد عادل وعبدالرحمن سليم وصلاح الدين على ويوسف على عبدالرحمن وشهرته «جو» وإسلام الفولى وقاسم أشرف قاسم وعبدالرحمن عبدالودود، وعقب القرار شهد مقر النيابة بالتجمع الخامس فرحة عارمة بين دفاع المتهمين وأقاربهم الذين حضروا جلسة التجديد التى انتهت بإخلاء سبيلهم جميعاً رغم عدم حضورهم من محبسهم.

كان النائب العام قد قرر ضبط وإحضار كل من ينتمى لتنظيم «البلاك بلوك» وألقى بالفعل القبض على 8 منهم وأحيلوا للنيابة التى قررت حبسهم ووجهت لهم اتهامات الانضمام لتنظيم محظور والدعوة لقلب نظام الحكم وجددت حبسهم قبل أن تخلى سبيلهم أمس.