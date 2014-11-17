«الداخلية» للإعلام: احذر من محاولات هز الثقة في الجيش

وصف اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، الإعلام المصري بـ«الثري»، مشيرا إلى أن دوره إبراز السلبيات لعلاجها وتحويلها إلى إيجابيات، ولكن في الوقت نفسه عليه الحذر من محاولات هز الثقة في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وأوضح عبداللطيف، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، أن دور الإعلام لا يقل أهمية عن دور أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب، من خلال نشر الوعي بين صفوف المواطنين بأهمية التعاون مع الشرطة والقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، مؤكدا أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكر قبل أن تكون أمنية.