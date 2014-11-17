بالصور.. آلاف الطلاب بجامعة المنيا يحتفلون​​ ​بيوم عالمي تحت شعار(طلاب بتحب مصر)

أفتتح الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا وبحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومسئولى الاتصال الطلابى وطلاب الجامعة والعاملين ، مهرجان ” Fun Day” للإحتفال بيوم الطالب العالمى الذى تحتفل به الجامعات المصرية اليوم وذلك أمام المطعم المركزى بحرم الجامعة تحت شعار (طلاب بتحب مصر) .

وأعلن الدكتور أبو المجد عن بالغ سعادته لهذا التجمع الطلابى الكبير ، الذى يدل على أن طلاب الجامعة لا يألون جهداً فى خدمة جامعاتهم ووطنهم العزيز رافعين راية النهوض بالجامعة ، التى لا تنهض إلا بطلابها دون النظر إلى القلة التى تريد الخروج عن التقاليد الجامعية ويريدون أن يعكروا صفو تمتع الطلاب بأنشطتهم .

وجه الدكتور أبو المجد النصيحة للطلاب بممارسة الأنشطة الطلابية لتنمية مهاراتهم ليكونوا خريجين نافعين للجامعة والوطن ، وهؤلاء هم شباب مصر وهتف الجميع ( تحيا مصر ـ تحيا مصر ـ تحيا مصر).

شمل برنامج الإحتفالية طابوراً للعرض شاركت فيه جميع كليات الجامعة بعد عزف السلام الجمهورى والافتتاح بالقرآن الكريم ، وقدمت الكليات عروضاً رياضية وفنية وأغانى وأناشيد وطنية إلى جانب سباق اختراق ضاحية انطلق من داخل الحرم الجامعى بعد أن أطلق الدكتور أبو المجد طلقة البداية من أمام المطعم المركزي.