مجلس إدارة البورصة المصرية يتبنى مبادرة لدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357

أعلن مجلس إدارة البورصة المصرية عن تبني مجلس إدارتها لمبادرة لدعم مستشفى 57357 لسرطان الأطفال من خلال آليات سوق المال، وذلك على غرار الأدوات والآليات المالية المطبقة فى العديد من الدول فى العالم لخدمة الأغراض الاجتماعية.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في بيان اليوم، إن المبادرة تركز العمل على تحقيق مبدأ الاستدامة المجتمعية والتى تهدف إلى عدم الاعتماد على التبرعات فقط وإنما تحقيق استقلالية مالية للمؤسسات الاجتماعية عن طريق خلق إطار استثمارى اختيارى يضمن استدامة وتعظيم العائد المتحقق للمؤسسة الاجتماعية.

وأكد عمران أن هذه المبادرة تُعد جزءا من استراتيجية البورصة 2014-2017 لتعميق المشاركة المجتمعية، موضحاً أن المجلس فوضه فى التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومصر للمقاصة ومجلس أمناء المستشفى ومختلف أطراف السوق للوقوف على أفضل السبل لدعم المستشفى.

وشدد على أنه سيتم النظر في العديد من المقترحات التي من شأنها دعم قدرة المستشفى مالياً لمواجهة التوسعات المتوقعة وزيادة قدرتها الاستيعابية من خلال تشجيع أطراف السوق من المستثمرين والشركات على المساهمة اختيارياً في انشاء صندوق استثمار لدعم المؤسسة سواء من خلال عمليات التداول أو توزيعات الأرباح.

وأضاف عمران أن البورصة المصرية لديها سجل نشط فى مجال المبادرات المجتمعية، حيث تعتبر واحدة من خمس بورصات رائدة فى العالم انضمت إلى “مبادرة البورصات ذات المسئولية المجتمعية (SSE)” والتى أسسهاالأمين العام للأمم المتحدة فى 2009.