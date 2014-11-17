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المتحدث العسكرى: مقتل إرهابي بالإسماعيلية وضبط 32 آخرين بـ 5 محافظات وتدمير 9 بؤر

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المتحدث العسكرى: مقتل إرهابي بالإسماعيلية وضبط 32 آخرين بـ 5 محافظات وتدمير 9 بؤر المتحدث العسكرى: مقتل إرهابي بالإسماعيلية وضبط 32 آخرين بـ 5 محافظات وتدمير 9 بؤر

المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير

أعلن المتحدث العسكرى، العميد أركان حرب محمد سمير، عن مقتل إرهابى نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات بمحافظة الإسماعيلية، وضبط 32 آخرين بمحافظات (شمال سيناء – الشرقية – الإسماعيلية – الدقهلية – بورسعيد)، كما تم تدمير 9 بؤر خاصة بالعناصر الإرهابية، وذلك أمس الأحد 16 نوفمبر.

وأضاف المتحدث العسكرى – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» – أنه تم ضبط وتدمير 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأشار إلى ضبط [ 2 حزام ناسف - 4 شرك خداعى - 4 عبوة ناسفة - طبنجة (بريتا) - فرد خرطوش - 2 بندقية آلية - 392 طلقة عيار (7,62*39مم) - غطاء رأس مطبوع عليه شعار حركة (حماس) الفلسطينية ] بنطاق محافظات (شمال سيناء – الشرقية – الإسماعيلية).

يأتى هذا استمراراً لجهود القوات المسلحة فى معاونة أجهزة وزارة الداخلية لمجابهة الأعمال الإرهابية الإجرامية فى سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

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