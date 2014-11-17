المتحدث العسكرى: مقتل إرهابي بالإسماعيلية وضبط 32 آخرين بـ 5 محافظات وتدمير 9 بؤر

أعلن المتحدث العسكرى، العميد أركان حرب محمد سمير، عن مقتل إرهابى نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات بمحافظة الإسماعيلية، وضبط 32 آخرين بمحافظات (شمال سيناء – الشرقية – الإسماعيلية – الدقهلية – بورسعيد)، كما تم تدمير 9 بؤر خاصة بالعناصر الإرهابية، وذلك أمس الأحد 16 نوفمبر.

وأضاف المتحدث العسكرى – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» – أنه تم ضبط وتدمير 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأشار إلى ضبط [ 2 حزام ناسف - 4 شرك خداعى - 4 عبوة ناسفة - طبنجة (بريتا) - فرد خرطوش - 2 بندقية آلية - 392 طلقة عيار (7,62*39مم) - غطاء رأس مطبوع عليه شعار حركة (حماس) الفلسطينية ] بنطاق محافظات (شمال سيناء – الشرقية – الإسماعيلية).

يأتى هذا استمراراً لجهود القوات المسلحة فى معاونة أجهزة وزارة الداخلية لمجابهة الأعمال الإرهابية الإجرامية فى سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية.