بالصور: تدرّجات البنّي لشعرك هذا الشتاء

تحاول النجمات، قدر الإمكان، تطبيق الخطوات الجماليّة المناسبة لهن. وبالرغم من بعض الأخطاء التي قد يقعن بها، لكنهنّ غالباً ما يتميّزن بإطلالات لافتة، من حيث الماكياج وتسريحات الشعر. لكن الأبرز، هو اختيار لون الشعر المواكب للموضة من جهة، والمناسب للنجمة من جهة أخرى. وبما أنّ اللون البنّي هو آخر صيحات الجمال لهذا الشتاء، فقد اعتمده عدد من النجمات، بتدرّجات مختلفة.

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تابعي معنا آخر صور النجمات بالشعر البنّي، واختاري درجة اللون التي تناسبك.

America Ferrera: تعتمد اللون البنّي الداكن المتموّج، مع بعض الخصلات الفاتحة التي تظهر بشكل خجول بين الشعر.

Kim Kardashian: تختار درجة واحدة لشعرها المتوسّط الطول، وهي البنّي الداكن المناسب للبشرة الحنطيّة.

Jennifer Lopez: انتقلت إلى الإطلالة الطبيعيّة، عبر صبغ شعرها باللون البنّي الفاتح بتعدّد درجاته.

Jennifer Garner: اختارت لون الشعر البنّي المناسب للمرأة صاحبة البشرة الزيتونيّة. يمكنك مشاهدة صورها لمعرفة كيفيّة دمج تدرّجات اللون.

Naya Rivera: صاحبة البشرة السمراء الداكنة، اختارت اللون البنّي الفاتح مع بعض الخصل الشقراء، ما منح وجهها إشراقاً لافتاً.

Michelle Dockery: اللون البنّي الداكن الذي اختارته هذه النجمة، هو الأنسب للبشرة البيضاء والشعر القصير.

Jessica Biel: تميّزت بطريقة الأومبريه، التي لا تزال مواكبة للموضة وتحديداً للشعر المجعّد.

Hannah Simone: اختارت درجة جديدة من اللون البنّي في الشعر، وهي الموكا التي تعتبر مناسبة للمرأة صاحبة البشرة الزيتونيّة.

وأنتِ سيدتي، إذا أردت صبغ شعرك باللون البنّي، اختاري الدرجة المناسبة للون بشرتك وطول شعرك، على غرار النجمات...

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