السيسي يناقش معوقات السياحة مع ممثلي شركات عالمية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، عدداً من رؤساء مجالس إدارات وممثلي كُبرى شركات السياحة العالمية، بحضور هشام زعزوع، وزير السياحة.

وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس أكد للحاضرين اهتمام الدولة بقطاع السياحة، في ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد مهم للاقتصاد القومي، لافتا إلى تذليل أية عقبات تعترض تطوير العمل السياحي والحركة الوافدة إلى مصر.

فيما أوضح وزير السياحة، أن الوفد ضم شركات السياحة العملاقة في القارة الأوروبية، لا سيما فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات الروسية، موضحا أن السوق الأوروبية تمد مصر بنحو 73% من حركة الوافدة، وبإضافة الروس فإن الحاضرين يمثلون شركات تمد القاهرة بنحو 85-90% من أعداد السائحين سنوياً، بينما أعرب الحاضرون، من ممثلي شركات السياحة، عن رغبتهم في استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سابق عهدها، حيث ساهمت في عام 2010 بما يتجاوز 12 مليار دولار في الدخل القومي المصري.

وأشار الرئيس، إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متعددة، خاصة في مجال السياحة الثقافية، يؤهلها للحصول على نصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، لافتا إلى العمل على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها.

وأشاد الحاضرون، بالجهد المبذول من وزير السياحة لزيادة أعداد السياحة الوافدة، والتعاون لتذليل كافة العقبات، مشيرين إلى استقرار كافة المقاصد السياحية المصرية، منوهين إلى أهمية تغطية ذلك إعلامياً، فضلاً عن العمل مع الدول المصدرة للسياحة لتعديل إرشادات السفر، وخفض درجات التحذير تطلقها في بعض الأحيان، وتنطوي على قدر من التضخيم يجافي الواقع.

ونوَّه الرئيس، إلى حرص المسئولين المصريين على إثارة هذا الموضوع في كافة لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول المصدرة للسياحة، مشيراً إلى أنه مهتم شخصياً بالأمر، ويثيره على أعلي المستويات، مضيفا أنه يجري العمل على توفير كافة وسائل الراحة والأمان للسائحين الوافدين، لاسيما فيما يتعلق بتحديث قطاع البنية التحتية، خاصةً تمهيد الطرق وتأمين وسائل النقل.

وعلي صعيد الجهود المبذولة للتسويق السياحي، قال الرئيس، إن مصر ستصدر قانوناً للاستثمار الموحد للقضاء على المعوقات البيروقراطية، لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، لافتا إلى اعتزام إنشاء مدينة عالمية للتجارة في منطقة خليج السويس، فضلاً عن الاكتشافات الأثرية الجديدة، وخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.

ووجّه الرئيس، بتشكيل مجموعة عمل تختص بالسياحة، تتألف من وزارات السياحة، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والثقافة، للتعرف على كافة المشكلات المواجهه شركات السياحة العاملة في مصر، والعمل على تذليلها في أقرب وقت ممكن، لتستعيد السياحة المصرية مكانتها على الخريطة العالمية، وتعود مساهماً أساسياً في الدخل القومي.